RD 970 – Communes de Saint-Martin-en-Bresse et Villegaudin Travaux de renouvellement de la couche de roulement

Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir et améliorer la voirie départementale, le Département de Saône-et-Loire engage des travaux de renforcement de chaussée et de renouvellement de la couche de roulement de la RD 970 sur l’axe Verdun-sur-le-Doubs/Mervans à hauteur des communes de Saint-Martin-en-Bresse et Villegaudin. C’est pour la collectivité un investissement de 465 000 € TTC au service de la sécurité, du confort et du cadre de vie des usagers.

Les travaux seront réalisés du 21 au 31 mars 2022 et nécessiteront des fermetures ponctuelles de la circulation selon les modalités suivantes :

PHASE 1 / 21 - 24 MARS - au carrefour de Villegaudin entre la RD 970 et la RD 35

Circulation alternée sur la RD 970 et route barrée sur la RD 35

- Déviation de la circulation par les RD 970 et RD 38

PHASE 2 / 24 - 29 MARS - du carrefour de Villegaudin au carrefour d’Osnard

Route barrée sur la RD 970

- Déviation de la circulation par les RD 35 et RD 38

PHASE 3 / 29 - 31 MARS - du carrefour d’Osnard jusqu’au PR 22+000 (fin du chantier)

Circulation alternée sur la RD 970.