À Piffonds, Marine Le Pen conforte son statut de candidate du pouvoir d’achat

Communiqué de presse

Ce samedi 19 mars, la campagne de terrain et de proximité de Marine Le Pen s’est arrêtée à Piffonds, dans le Gâtinais en Bourgogne, où elle a été chaleureusement accueillie par le maire, Xavier Rosalie et le président du groupe RN au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Julien Odoul.



Après un échange avec les élus municipaux et régionaux en mairie, Marine Le Pen s’est entretenue avec plusieurs habitants confrontés à la hausse des prix de l’énergie dont une infirmière, un entrepreneur en BTP et une retraitée. Elle a rappelé ses mesures phares et concrètes pour rendre du pouvoir d’achat aux Français : baisse de la TVA sur les énergies de 20% à 5,5%, baisse de 34 à 44 centimes du prix du litre de carburant et baisse de 15% des prix des péages.



Elle a ensuite passé un long moment convivial dans un format inédit, sur le parking du lavoir, avec près de 200 militants et sympathisants RN de l’Yonne venus soutenir et encourager la candidate du peuple de France.