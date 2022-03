Assemblée générale du Comité départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif.

Une assemblée générale présidée par Gérard Tollard, Président en exercice du CD71MJSEA lequel a présenté les excuses du Préfet de Saône et Loire, Julien Charles; du président du Comité Départemental, André Accary, tous deux retenus par d’autres obligations ou droit de réserve en cette période électorale. Le Député de la circonscription, Remy Rebeyrotte, est venu saluer rapidement l’assemblée.

Il a appartenu en premier lieu au Président de l’Office Municipal des Sports de la Ville du Creusot, Guy Arnoud de faire une présentation de la ville et du patrimoine avant d’entendre le rapport d’activités de la secrétaire générale Yvonne Le Floch et ce depuis la dernière assemblée générale ayant eu lieu en septembre 2021 aux Bizots. Des activités largement impactées par la crise sanitaire dont l’annulation de la Cérémonie officielle de remise des Médailles en Préfecture ou encore Cyclathlon, Souvenir Joseph Gallo dont le Comité est partenaire, annulée à cause des conditions climatiques.

Le Comité a cependant été présent au Critérium Fédérale Nationale 1, au Trial des 3 Châteaux et bien évidemment a organisé la traditionnelle Journée du Bénévolat lors de la Soirée des Trophées de Châtenoy le Royal. Quant au rapport financier quitus a été donné au Trésorier Marius Viero.

Au chapitre des récompenses le Président Tollard a tenu à en remettre la Plaquette , au nom de la Fédération: l’Or à Marius Viero Trésorier depuis 2006); l’Argent à André Bagnard ( Adhérent depuis 2001 et vérificateur aux comptes) et le Bronze à Claude Menella, vice président depuis 2017.

Ce fut également l’occasion de remettre des médailles ministérielles au titre des promotions 2020 - 2021 ( janvier et juillet) :

Echelon Or : Yvette Favre (Montceau les Mines), Gérard Popille (Remigny) , Jean Claude Derain et Claude Menella ( Châtenoy le Royal)

Echelon Argent : Josette Bouthière (Ecuisses); Gérard Demongeot ( Le Creusot); Jean-Marc De Micheli (Châtenoy le Royal), Didier Gaugy (St Marcel); Jocelyne Zemzemi ( Montchanin); Guy Arnoud (Le Creusot)

Echelon Bronze : Françoise Reynaud (Châtenoy le Royal)

Le Challenge René Beche, en mémoire de l’ancien Président décédé en 2005 qui récompense le club départemental ayant obtenu le meilleur résultat sportif a été attribué au club de Montchanin Natation représenté pour cette cérémonie par son président Michel Plociniczak, l’entraineur Florian Rousson et une délégation de jeunes nageuses.

A noter également que la traditionnelle réunion détente du Comité Départemental aura lieu le 9 juin 2022 à la Base de loisirs des Bizots

JC Reynaud