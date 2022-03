Une journée pour tout savoir sur les jobs d’été  le mercredi 30 mars

Le service Jeunesse de la Ville de Chalon organise avec ses partenaires une journée d’informations pour tout savoir sur les jobs d’été disponibles et comment candidater. Cette opération aura lieu le mercredi 30 mars de 10 h à 17 h dans les locaux de l’Espace Jeunesse.

Vous cherchez un job d'été ? Vous avez besoin d'être accompagné dans vos démarches ? L'opération « Jobs d'été » est un dispositif permettant d'informer les jeunes des possibilités d'offres d'emploi saisonnier en Bourgogne. Le Service Jeunesse de la Ville de Chalon-Sur-Saône et le Réseau d'Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté sont à nouveau partenaires de cette opération.

Une journée d’information « Opération jobs d’été ! » gratuite et sans inscription est organisée le mercredi 30 mars de 10 h à 17 h à destination des jeunes de plus de 16 ans. Les partenaires et collaborateurs présents sur la journée sont la Mission Locale, Pôle Emploi, DRH Ville de Chalon-sur-Saône, Particulier Emploi.

Cet évènement a pour objectifs de :

Consulter les offres de jobs estivaux

Apporter des conseils sur la rédaction du cv et de la lettre de motivation

Préparer aux entretiens professionnels

Informater sur les dispositifs du service Jeunesse.



Mercredi 30 mars de 10 h à 17 h à l’Espace Jeunesse – 5, place de l’Obélisque