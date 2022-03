La municipalité de Fontaines lance ̏l’inventaire naturaliste˝ sur sa commune en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de S&L.

Une première réunion publique d’information sur l’inventaire naturaliste de la commune de Fontaines s’est tenue ce vendredi 18 mars à la salle Saint Hilaire en présence de Jean-François Gervais président de la LPO S&L et animée par Alexis Révillon chargé d’études et éducateur à l’environnement à la LPO de S&L La municipalité, représentée par Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines et des élus, est totalement impliquée dans ce projet.

Pour mener à bien ce type de projet, la LPO a besoin de référents dans les communes porteuses de cette action. Sur Fontaines, Jean-François Gervais, Ophélie Gouley et Alain Bourgeon sont les référents pour ce projet d’inventaire naturaliste.

Alexis Révillon a présenté le programme d’étude sur la biodiversité locale à une trentaine de personnes présentes et très sensibilisées à la protection de la biodiversité communale. Ce programme inclut des sorties découvertes et des études de terrain. Seule une mobilisation du plus grand nombre sera favorable à une approche la plus exhaustive des espèces sur le territoire fontenois et permettra de communiquer aux services de la LPO toute observation d’oiseaux, mais aussi de mammifères, amphibiens, reptiles et invertébrés. Il inclut aussi l’établissement de la liste des espèces rencontrées, de leur milieu et mode de vie pour mieux les protéger et mener des projets dans ce sens.

Alexis a fait un petit rappel que, sur les quelques 10 000 espèces d’oiseaux répertoriées dans le monde, 96 espèces ont déjà pu être observées dans le secteur de Fontaines sur les 350 répertoriés en Saône et Loire. Il y a aussi les mammifères, amphibiens, reptiles et invertébrés qui peuvent être observés en organisant des sorties dans les milieux différents, de jour comme de nuit. Fontaines a la particularité d'avoir une carrière sur son territoire, ce qui est intéressant, a précisé Alexis Révillon.

Il faut agir sur la connaissance naturaliste, la protection des espèces et de leurs habitats, la sensibilisation et l’information du public aux enjeux liés à la connaissance et à la protection de la biodiversité localement afin d’établir des données à l’échelle de la Bourgogne et plus encore. Il faut aussi se donner les moyens de communiquer auprès de la population par une saisie dans une base de données, par l’édition d’articles dans le magazine communal.

Avec les communes de Fontaines, Péronne et Cheilly-les-Maranges cette année, ce sera 8 communes en Saône et Loire qui auront fait la démarche de réaliser cet inventaire.

Pour les communes de moins de 1000 habitants, le financement est pris en charge par le conseil régional. Malheureusement et contrairement à d'autres départements, le conseil départemental de Saône et Loire n’apporte pas sa contribution et ne débloque aucune aide pour ces projets lancés par la LPO de S&L et les communes, alors que l’environnement est au cœur même de nos préocupations et des enjeux politiques. Le monde animal dont nous faisons partie est très fragile et le mot est faible, alors protégeons nous en protégeant la nature et en aidant ceux qui œuvrent à sa protection par des actions bénévoles sur le terrain et financières y compris de la part des politiques.

C.Cléaux