Après carnaval, l’Harmonie St Rémy/les Charreaux a fait sa 2ème grande prestation extérieure de la saison 2022 à la Saint Vincent Tournante de Puligny-Montrachet, Blagny et Corpeau.

Rien de tel que de participer à de grands moments festifs comme ce samedi à la St Vincent de Puligny-Montrachet, Blagny et Corpeau et sa grande parade des 90 confréries des Chevaliers du Tastevin pour redonner du dynamisme aux musiciens.

Il a fallu se lever tôt ce samedi matin pour être à l’heure au domaine de la Comtesse de Chérisey à Blagny (21) pour le rassemblement de tous les participants à la grande parade.

Après les discours de bienvenue et d’ouverture par le président de la St Vincent Jean-Michel Chartron et Vincent Barbier, grand-maître de la confrérie des Chevaliers du Tastevin, le cortège s’est formé et allait conduire en musique les 90 confréries à travers les vignobles du hameau de Blagny (point de départ) à Puligny-Montrachet puis par Corpeau avec un arrêt au monument aux morts éphémère construit pour l’occasion et ensuite finir devant l’église de Puligny-Montrachet où s’est déroulée l’office religieux.

Comme les communes et les vignerons savent le faire pour ces festivités, les participants, musiciens, groupes d’animations et confréries ont été reçus dans une vraie convivialité et fête. Au départ, chacun d’entre nous a reçu un kit de dégustation afin de pouvoir goûter les précieux nectars aux différents arrêts, à la fin du défilé et dans les caveaux.

Une succession de saints patrons représentant les prestigieux vignobles de la Bourgogne du nord au sud, le tout dans la musique et la fête, s’est offerte aux 30 000 visiteurs de ce samedi d’ouverture de cette St Vincent tournante.

Saint Bernard, saint patron de Puligny-Montrachet, côtoyait ceux de vignobles prestigieux comme Pernand-Vergelesses, Aloxe-Corton, Nuits Saint Georges, Chablis, etc..., difficile de tous les nommer.

Puligny-Montrachet et ses vins blancs de renom international, un des fleurons du savoir vinicole français et la commune de Corpeau et le hameau de Blagny vont laisser de très bons souvenirs aux nombreux visiteurs et participants de cette fête, de quoi satisfaire Alexandra Pascal, maire de Puligny-Montrachet,

L’harmonie de Saint Rémy les Charreaux n’a pas failli à sa tradition de prestations de qualité avec de tous nouveaux morceaux très appréciés du public et des organisateurs ce qui, pour nous musiciens, est primordial. La satisfaction, le savoir recevoir de nos hôtes effacent rapidement la fatigue due au long trajet de défilé et le départ très matinal à une température d’environ 4°.

Je peux dire sans me tromper que nous sommes tous partants pour ce genre de belle aventure, étant moi-même musicien au sein de cette belle formation que vous pourrez retrouver prochainement lors de défilés et concerts.

C.Cléaux