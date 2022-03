Succès du concert du chœur d’enfants de la Maitrise Saint-Charles en accompagnement du slameur Eurêka

Devant plus de 250 personnes, Thibaut Casters, qui dirige le chœur chalonnais, le slameur Eurêka et les 63 choristes ont conquis le public chalonnais!

Vendredi 25 Mars, à 20 heures, se déroulait au Théâtre du Port Nord à Chalon-sur-Saône, le concert du chœur d’enfants de la Maitrise Charles sous la direction de Thibaut Casters en accompagnement du slameur Eurêka.

Un projet de concert initié par Thibaut Casters et le slameur Eurêka qui s’est déroulé sur le thème ‘Le Mystère de la chambre Rose’ comprenant 10 textes de slam avec un accompagnement musical et un chœur.

Ainsi, Eurêka et le chœur d’enfants ont interprété : ‘Le Mystère de la chambre Rose’- ‘La Prière’- ‘Une autre chance’ – ‘Tribute to M. Night Shyamalan partie 2’ – ‘Derniers instants’ – ‘Irénée’ – ‘Un type Bien’ – ‘La lettre’ – ‘Nouveau jour’ – ‘Je suis’. C’est tout naturellement qu’ils ont été ovationnés en fin de concert pour la qualité de la représentation.

Un événement qui s’est dérouler en présence d’Isabel Paulo, Présidente Départementale de l’APEL 71 et Conseillère Municipale déléguée aux actions en direction des jeunes qui n’a pas manqué de remercier en début de soirée tous les nombreux collaborateurs, directeurs, proviseurs, professeurs de l’établissement Saint-Charles et les nombreux partenaires et mécènes qui ont contribué eux aussi à la réussite de cette soirée.

Lors de cet événement, on notait la présence d’Emmanuelle Dupuit – Pinto, Vice-présidente au Grand Chalon en charge de la culture, de Jean-Michel Morandière , 11ème Adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Dominique Rougeron, conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Monique Brédoire, Conseillère Déléguée, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain…

Pour information ce concert se déroulera avec les choristes chalonnais samedi 26 mars à 20 heures à Oullins (69).

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B