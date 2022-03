Des jardins potagers et floraux à la Résidence Seniors

La commune de Châtenoy le Royal vient d’installer 8 bacs en bois surélevés dans l’espace vert de la Résidence Seniors avenue Mozart. Un parterre composé de quatre autres espaces de jardinage est également conçu pour, sans doute, un décor floral approprié.

C’est également sans compter sur les plantations arborées qui se terminent prochainement, d’un nouvel engazonnement ainsi qu’une haie le long de l’avenue Mozart pour donner encore plus d’intimité à cette Résidence composée de 25 logements tous occupés par des Ainés de la commune. Un ensemble de travaux qu’il était difficile de réaliser durant la fin de la période hivernale et plus facile dès l’arrivée du printemps.

Il est bon de rappeler que cette résidence est sous gestion communale par l’intermédiaire du CCAS ( Centre Communal d’Action Social) que préside de droit le Maire, Vincent Bergeret.

Des jardins réservés aux résidents

En créant ces jardins, avec l’aide du service des Espaces Verts, la commune a voulu donner le plaisir de les cultiver aux résidents.

Au cours d’une réunion qui a eu lieu ce jeudi 24 mars 2022, l’équipe du CCAS a lancé un appel aux locataires afin de savoir celles et ceux qui souhaitaient cultiver (potager ou floral) ces bacs ou parterres. Eux seuls, en tant que locataires, sont chargés de planter et entretenir les plantations, en résumé de faire vivre ces lieux d’agrément qui leur sont offerts par la commune.

La répartition s’est faite assez facilement car bon nombre des locataires étaient enthousiastes à l’idée d’avoir ce petit lopin de terre et de pouvoir le gérer par eux-mêmes.

JC Reynaud