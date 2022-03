Rugby : Châtenoy veut faire un grand pas vers la Finale en allant jouer dans le Jura contre Censeau .

Les entrainements sont de plus en plus sérieux les mercredis et vendredis pour les Châtenoyens. Plus la saison avance on peut voir le niveau s’élever et plus les rugbymen du Châtenoy Rugby Club se mettre dans la tête cette finale Régionale à Beaune le 7 mai 2022. Pourquoi pas voir plus ,avec une qualification pour les phases finales du Championnat de France 2e Série.

Ce dimanche 27 mars 2022, les Châtenoyens vont prendre la direction du Jura pour aller se confronter, pour ce 2e match Retour, à l’équipe de Censeau dont on connait son entente avec le club voisin d’Arbois lequel joue deux étages au-dessus en Honneur Régionale et qui reçoit le club de Verdun sur le Doubs.

Il a donc fallu attendre la fin de l’entrainement de ce vendredi soir pour ajuster l’équipe et tenir compte aussi d’absences de certains, mais aussi de petits « bobos » à soigner pour d’autres. C’est toutefois une équipe de costauds qui ira se frotter aux Jurassiens, un club que les Châtenoyens avait battu 21 à 7 au match Aller.

De la motivation

Que ce soit Anthony Vassard ( pilier droit) ou Vincent Fanciullo ( Assistant terrain), le mot d’ordre est clair : Motivation.

Pour Anthony Vassard, auteur d’un gros match dimanche dernier contre Montbard : « Depuis notre défaite devant Bourbon Lancy nous nous sommes tous remis en cause et effectivement notre mot d’ordre est « Motivation ». Et nous le sommes motivés, la preuve dimanche dernier. Nous sommes conscients de vouloir nous qualifier pour la finale, mais pas que ! Nous sommes un groupe très solidaire et qui met la tête dedans. Ce dimanche nous jouons notre place en finale. Ensuite nous aurons à coeur de prouver notre valeur sur les deux derniers matchs dont un à la maison et un gout de revanche à Bourbon Lancy. «

Quant à Vincent Fanciullo, assistant terrain du coach Guillaume Bollereaux, son point de vue est clair « Pour nous c’est le tournant de la saison. Si l’on gagne à Censeau nous sommes en finale et si l’on perd la place n’est pas assurée. Nous avons un bel effectif avec une équipe qui tient la route et surtout nous avons un super groupe pour aller loin. »

Résultat dimanche vers 16h30. L’arbitre de la rencontre est Mr Stéphane Laborde.

JC Reynaud

Composition de l’équipe du Châtenoy Rugby Club

1 - Charly Blaise; 2 - Maxime Bon; 3 - Anthony Vassard; 4 - Edouard Bizot; 5 - Lucas Holder ; 6 - Jordan Manca; 7 - Quentin Guidard; 8 - Rudy Boitier; 9 - Alexis Ferkel; 10 - Thomas Serville; 11 - Lucas Jacquot; 12 - Geoffrey Meunier; 13 - Esteban Campos; 14 - Ryan Rampon; 15 - Valentin Guillemaut; 16 - Matis Holder; 17 - Marvin Valente ; 18 - Ayrton Valente; 19 - Anthony Pusset ; 20 - Milan Montoro; 21 - Nathan Girard; 22 - Yan Van Der Stel

Entraineur : Guillaume Bollereaux

Assistant terrain : Vincent Fanciullo. Soigneur : Thomas Bouillot