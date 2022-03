Le club canin de Châtenoy le Royal a tenu son assemblée générale le vendredi 18 mars à la salle Rameau.

Le club canin (ESCCR) tenait son AG vendredi 18 mars à la salle Rameau de Châtenoy le Royal. L’association compte environ 90 adhérents. Une grande partie des adhérents vient à l’école du chiot et à l’éducation dont les cours sont assurés par des moniteurs ayant reçu une formation spécifique. Après avoir éduqué leur animal de compagnie, les adhérents ont la possibilité de continuer une discipline proposée par le club, obéissance, agility, attelage, … Les adhérents pratiquant une discipline canine font parfois des concours dont les résultats ont été donnés lors de cet AG par Fabien Boez, responsable obéissance et agility, Aurore Metrop pour l’attelage et Didier Gagnaire pour les chiens visiteurs.

En obéissance 2021, 7 licenciés dans la section dont 4 évoluant du niveau brevet au niveau clase 2 en sachant qu’il y a 3 classes. Les 17 et 18 juillet 2021 le club a pu organiser un concours d’obéissance, ce qui a permis à 42 concurrents de s’affronter. 9 dont 7 du club ont passé le CSAU, 4 ont passé leur brevet dont 2 du club, 14 ont concouru en classe 1 dont Fabien du club avec Folka Terrier du Tibet, 11 conducteurs ont participé en classe 2 dont René du club avec Jaya et 4 conducteurs ont participé aux exercices de la classe 4. On peut noter que René a terminé 1er au concours de Torcy avec une qualification très bon et qu’Aurore a présenté son chien au CSAU et l’a réussi.

Comme l’a précisé Fabien Boez, « l’obéissance est une discipline à part entière et à ne pas confondre avec l’éducation. C’est une discipline rigoureuse, pointue et technique. »

En agility, il y a 6 licenciés. Le club a, malgré la crise sanitaire, organisé un concours. Françoise a participé à 2 concours et obtenu un 3ème excellent avec Horka au Creusot ce qui lui donne la possibilité d’évoluer en niveau 2 avec ce chien. Fabien avec Folka et P’Geronimo a fait 2 concours, P’Geronimo a réussi son Pass Agility lui permettant de concourir en grade 1.

La section attelage présentée par Aurore Metrop est à un niveau très bas, c’est une discipline réservée aux chiens de grandes tailles, minimum 50 cm au garrot. 2022 sera consacré à la remise en état des équipements de travail de la discipline, à la reconstitution d’une équipe avec Aurore comme moniteur (obtention de son monitorat en 2020) et à la préparation d’un concours au club de Châtenoy en 2023. C’est une autre façon de faire évoluer un binôme maître/chien (+charrette) qui demande une grande complicité avec son animal, calme et douceur tout en étant ferme dans les ordres donnés. Des exercices sont pratiqués au club mais aussi en extérieur (bois, campagne,…) pour cette discipline qui ne demande qu’à être connue pour y trouver beaucoup de plaisir et de convivialité.

Une autre section, celle des chiens visiteurs que le président Didier Gagnaire a présentée aux membres présents. C’est aussi une activité difficile qui demande d’avoir un animal très sociable mais qui a sa grande utilité auprès des personnes âgées et/ou ayant certaines difficultés.

Comme depuis de très nombreuses années, la trésorerie du club est saine et dégage un solde positif en 2021.

Le président, dans son rapport moral, n’a pas oublié de remercier la municipalité représentée par Henri Lombart et Pascale Lepers pour toute l’aide matérielle apportée et les travaux réalisés par les services techniques de la commune.

Cette AG a vu le renouvellement de membres du comité, Didier, Aurore, Françoise et Stéphane ont été élus à l’unanimité.

C.Cléaux