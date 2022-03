PRESIDENTIELLE - Rémy Rebeyrotte réaffirme son soutien à Emmanuel Macron

Communiqué :



Soutien et rappels utiles.

Pour l’élection présidentielle des 10 et 24 avril, j'apporte naturellement tout mon soutien à Emmanuel MACRON.

D'abord, parce qu'il est un Grand Président qui compte au plan mondial et, singulièrement, en Europe dont il assume aujourd'hui la Présidence de l'Union dans des circonstances si difficiles.

Ensuite, parce qu'il a engagé des réformes indispensables pour notre Pays et qu'il porte dans son programme :

- la sauvegarde de notre système de retraite par répartition en tenant compte de la pénibilité, des carrières longues, en supprimant les régimes spéciaux et en créant une retraite minimum pour plus d'équité.

- l’amélioration de notre système éducatif et la valorisation des métiers de l'enseignement au profit de nos élèves.

- la valorisation du travail et le pouvoir d’achat en continuant la réforme de l'assurance-chômage et des revenus d'insertion.

- un meilleur accès aux Droits et à la protection pour les familles.

- la généralisation du Pass Culture et du Pass Sport pour nos jeunes.

- la Loi Grand âge en revalorisant les métiers et l'organisation du maintien à domicile.

- la fin de l'installation de la fibre et du THD sur l'ensemble du territoire.

- le soutien fort aux Maisons de santé et aux initiatives d'installation de médecins en attendant les effets de la fin du numerus clausus qu'il a supprimé.

- un bilan de santé complet et gratuit à des âges clés (25, 45 et 60 ans).

- la montée en puissance des France Services.

- l’accélération de la réindustrialisation, le choix du nucléaire au côté des énergies renouvelables.

- le soutien massif à l'isolation des logements et aux véhicules sans énergie fossile.

- le bois, matériau du futur et la plantation d'arbres en quantité.

- la troisième révolution agricole, la souveraineté alimentaire et la recherche de revenus.

- la poursuite de l'embauche de policiers et de gendarmes et la réforme de la Justice.

- l’intensification du combat contre l'islamisme radical et toutes les formes de radicalité, et de la lutte contre la cybercriminalité.

- l’accélération de la modernisation de notre Armée engagée dès 2017…

Pour ne reprendre que quelques éléments forts de son projet.

C'est un candidat POUR le Pays et non pas contre untel ou untel. Cette bienveillance est essentielle, comme il est essentiel d’être le Président de tous les français.

Je profite de ce communiqué pour faire un rappel utile : trois candidats, Mme Le Pen et MM Zemmour et Mélenchon, ont toujours été des adversaires convaincus de la construction puis de l'Union Européenne qui nous garantit aujourd'hui une part de notre souveraineté face à d'autres puissances continentales. Ils ont tous les trois été des soutiens assidus de M. Poutine dont ils partageaient la vision opposée à l'Union Européenne, aux démocraties occidentales et à l'OTAN. J'écris "partageaient" car ils semblent nuancer leur position, et pour cause, depuis...un mois. Mme Le Pen, en plus d'être un soutien au Dictateur Poutine, est aussi sa débitrice puisque, tous les 5 ans, les banques russes financent sa campagne. On comprend qu'elle puisse être redevable. Rappelons qu'elle représente, avec son mouvement, la branche historique de l'extrême-droite française, celle du FN de son père, "des chambres à gaz, détail de l'Histoire", "du Durafour crématoire", nostalgique de tous les régimes fascistes, nihilistes et autoritaires. Il suffit de voir son entourage pour se convaincre que rien n'a changé et qu'avancer masquer, par stratégie, ne change rien sur le fond et sur les idées de haine et de rejet parfaitement démagogiques et totalitaires qu’elle colporte.

Pour les 10 et 24 avril, rien n'est fait. J'en appelle à la plus grande vigilance, au vote utile et nécessaire. Aucune voix ne doit manquer à Emmanuel MACRON pour garder notre Président, sa vision de la France et de l’Europe, sa capacité à agir pour notre souveraineté, pour notre Pays et ses habitants. L'abstention et les votes extrêmes sont les deux adversaires de notre Démocratie et de nos valeurs, plus que jamais importantes à défendre.

La mobilisation doit être totale.

Votons !

Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire