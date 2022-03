i.studio, place du Châtelet à Chalon-sur-Saône, propose maquillage longue durée et tricopigmentation

Ioulia Bonnin a installé depuis 2019 son studio sur cette place attenante aux rues piétonnes. Également engagée et solidaire, elle œuvre pour la beauté de tous.

Affichant une solide formation diplômante en maquillage permanent, suivie à Lyon, Paris, Berlin, Milan, Moscou, Ioulia nous explique : « J’ai acquis plusieurs techniques différentes car chaque pays à ses spécificités en la matière ». Diplômée de l’école Analytique de la Morphologie du Visage, elle propose à ses clients l’analyse complète du visage et des techniques adaptées à chaque personne. « Mon objectif est d’aider les personnes à prendre confiance en eux , avoir une image naturellement jolie dans n’importe quelle circonstance », poursuit-elle. Elle a développé, également, toute une clientèle qui souhaite par le biais de ces techniques camoufler des cicatrices suite à des opérations comme par exemple le reconstitution avec l’effet 3D d’aréoles mammaires afin de redonner au sein un rendu plus naturel.

Si elle est spécialisée dans le maquillage permanent (Sourcils, Yeux, Lèvres), elle a fait de sa spécialité également la Tricopigmentation ( comblement du cuir chevelu ) chez les femmes et les hommes ayant perdu leur cheveux partiellement ou complément. Dans ses prestations, elle apporte une aide en travaillant bénévolement pour les personnes atteintes d’Alopécie Totale. Ioulia, depuis ces dernières années, note un changement dans les habitudes : « Aujourd’hui, les clients s’intéressent aux techniques qui sont mises en œuvre et à la qualité des pigments ». Cela tombe bien car le salon ne propose que des produits répondant aux nouvelles normes européennes bios et vegans.

I.studio, 8, place du Châtelet à Chalon-sur-Saône - Tél. : 06 46 35 86 84 - https://www.planity.com/maquillage-permanent-et-tricopigmentation-istudio-71100-chalon-sur-saone

Publi-information - SBR