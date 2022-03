PRÉSIDENTIELLE : Meeting de Jean-Luc Mélenchon à Besançon par hologramme interposé

Besançon fera partie des 11 villes avec l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon le 5 avril à 19h30 à Micropolis.

Le candidat de l'Union populaire Jean-Luc Mélenchon sera présent à Lille.



Ce seront donc 12 meetings en simultanés dans toute la France. De quoi permettre à toutes et celles et ceux qui le souhaitent de participer à un meeting non loin de chez lui.

Ce qui fait ce multi-meeting un évènement populaire d'ampleur !

A Besançon, deux orateur.trices nationaux présenteront l'évènement.