Tout simplement abracadabrantesque !

“La bêtise est infiniment plus fascinante que l'intelligence, infiniment plus profonde. L'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas ” disait Claude Chabrol... Finalement, la campagne de la présidentielle prêterait presque à sourire... même à pleurer à lire certaines déclarations de candidats. La meilleure reste sans doute celle du candidat Emmanuel Macron, illustrée par les mots "bienveillance", "calme" et "concertation" dans la même phrase.

Au regard du mandat qui se termine, qui peut se permettre de qualifier le Président Macron de "bienveillant" et de "concertant" ? Deux ans de Gilets Jaunes dont l'explosion incombe aux décisions gouvernementales qui auront été la goutte d'eau supplémentaire à une grogne sociale qui ne faisait que durer, deux ans de COVID dont la "concertation" et la "bienveillance" sont presque risibles. Chacun se rappellera les déclarations sur les "Gaulois réfractaires", les "non-vaccinés à emmerder", les soignants non-vaccinés écartés, les décisions prises en petit comité en Conseil de défense sans aucune concertation de la représentation nationale, une atteinte aux libertés publiques maintes fois dénoncée par les spécialistes du sujet... et on en passe.

Alors certes, les campagnes électorales "autorisent" à tout... dès lors qu'il s'agit de retrouver une virginité dans l'isoloir mais franchement il y a parfois des limites à l'usage de la sémantique politique. Mais qualifier de "calme" le mandat qui se termine... relève vraiment de l'absurde !

Laurent Guillaumé