LEGISLATIVES - Du côté de la Macronie ... ça bouge !

Kader Attéyé, maire de Morey, et écologiste bien connu... était présent ce vendredi soir, à l'occasion des déplacements du secrétaire Jean-Baptiste Lemoyne et du maire de Dijon, François Rebsamen. Une présence qui n'est pas passée inaperçue du côté de la rédaction d'info-chalon.com... et de là à imaginer une volonté de rejouer un coup de dés politique en vue des prochaines législatives... ? Inversement sur la 5e circonscription de Saône et Loire, tenue par Raphaël Gauvain, le député sortant n'a pas encore fait savoir sa volonté de repartir ou pas. Une décision qui pourrait être prise sur le tard en fonction des résultats même si du côté de la Macronie, personne ne semble être en mesure de venir chambouler le jeu.

Autre chamboulement majeur, c'est l'arrivée sur le marché électoral, de celles et ceux qui se revendiquent d'Horizons, mouvement porté par Edouard Philippe, qui a d'ores et déjà fait savoir son soutien à la candidature d'Emmanuel Macron, et qui prépare le coup d'après en 2027. Reste que sur le terrain des législatives, un certain nombre d'élus locaux pourraient se glisser dans le sillage d'Horizons, pour revendiquer dès maintenant une place aux législatives.

Rarement une élection présidentielle n'aura suscité si peu d'engouements de la part des Français, désabusé devant la classe politique... alors que dire des législatives qui en découleront ? Quoiqu'il en soit, les investitures d'hier chez les uns et les autres... n'auront sans doute guère de valeurs au lendemain des résultats de la présidentielle. A gauche comme à droite, les zones de remous sont annoncées avec au centre LREM qui espère bien dérouler toujours un peu plus son jeu, allant piocher à gauche comme à droite, des candidats susceptibles de venir incarner le projet du candidat Macron.

Laurent Guillaumé