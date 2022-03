PRESIDENTIELLE - "Pour protéger les Français, rétablissons la sécurité !" pour Olivier DAMIEN (Rassemblement National)

Communiqué de presse

Pour protéger les Français, rétablissons la sécurité !

Si la vidéo-protection semble, à juste titre, séduire de plus en plus de communes de Saône et Loire et, d’une façon plus générale la région Bourgogne Franche-Comté (cf. JSL du 30 mars 2022), il est important de rappeler que cet outil technologique ne peut assurer à lui seul la paix et la tranquillité publiques au sein de nos territoires.

Instrument principalement utile à la prévention des crimes et délits de voie publique, mais aussi d’aide à l’enquête, la vidéo-protection ne saurait, en aucun cas, se substituer à la présence physique de policiers et de gendarmes sur le terrain.

Ainsi, la sécurité des Français et, plus particulièrement, des Bourguignons et des Francs-Comtois ne pourra être pleinement assurée qu’à la condition que l’État et les collectivités territoriales concernées assument leurs responsabilités.

Pour cette raison, Marine Le Pen, candidate à la présidence de la République, propose :

- Le vote d’une loi de programmation pour la sécurité et la justice à hauteur de 1,5 milliard d’euros par an sur 5 ans.

- La création de 7000 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes, ainsi que de 3000 postes d’agents administratifs.

- L’objectif de 85000 place de prison d’ici 2028.

- L’obligation pour les communes de plus de 10.000 habitants de se doter d’une police municipale.

- La mise en place d’un dispositif juridique solide (présomption de légitime défense), afin de mieux protéger les forces de l’ordre lors de leurs missions quotidiennes.

La sécurité est la première des Libertés !

Olivier DAMIEN

Conseiller régional de Bourgogne Franche-Comté