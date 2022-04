Stage de Hand-ball à la Maison des Sports pour les personnes en situation de handicap

Le clin d’œil info-chalon.com

Jeudi, à partir de 10 heures, à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône, se déroulait un stage d’initiation au handball pour les personnes en situation de handicap.

Un événement mis en place à l’occasion de la journée mensuelle ‘Tous ensemble’ animée par Léa Massibot de la ligue de Bourgogne Franche-Comté de sport adapté (Agent de développement sportif), de Tom Tissier, du Comité Hand 71.

Les personnes en situation de handicap en provenance des structures suivantes : ‘Les Papillons Blancs’ d’Autun, ‘Le Foyer Arcady’ de Saint Rémy et le ‘Foyer Eglantine’ du Creusot ont participé à 6 ateliers sous la surveillance de jeunes du Creusot Défi 2000 venus parfaire leur formation BPJEPS (Brevet Professionnel à l’Education Populaire de la Jeunesse et des Sports) et A.P.T (Activité Physique Pour Tous).

Lors de cet événement, on notait la présence d’Hervé Carlet, Président Sport Adapté Bourgogne Franche-Comté assisté de plusieurs licenciés de ’Chalon Sport Adapté’.

J.P.B