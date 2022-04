La boutique à compliments accessible dans le hall de l’Hôtel de Ville

Le Point Presse sur l’exposition « Les Compliments » et le photoreportage info-chalon.com

Grâce aux deux comédiennes et conteuses, Emérancienne et Laudibine (Anne Prost-Cossio et Emmanuelle Liéby), vous pouvez dorénavant passer dans le hall de la Mairie de Chalon-sur-Saône pour recevoir pendant 30 secondes un compliment adapté à votre personne. Vous aurez ensuite, la possibilité d’écrire un compliment sur une carte pré-imprimée pour les gens que vous aimez ou que vous estimez afin de leur offrir ou de le laisser en exposition.

Aussi, jeudi 31 mars à 12 heures, dans le Hall d’accueil de la Mairie, suite à l’installation de l’exposition de ‘La boutique à compliments’ se déroulait le point presse de cet événement des compliments en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales et des artistes d’Emérancienne & Laudibine qui annonçaient à l’assistance que l’exposition sera visible par le grand public tout le mois d’avril.

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « Nous sommes dans la continuité de la dernière édition de la boutique aux compliments mis en place à la Galerie du Châtelet du 8 au 12 février 2022 . C’est la deuxième édition de cet événement dont la première s’était déroulée avant la Covid. Je trouve cette initiative très sympathique, c’est d’ailleurs ce dont on a tous besoin aujourd’hui, c'est-à-dire de l’écoute, de la considération et pour terminer un mot sympa. C’est malheureusement ce dont notre société a mise à l’écart aujourd’hui. Donc spontanément, à l’issue de la 2ème édition, j’ai proposé que l’on puisse en faire un écho à l’Hôtel de Ville car je trouve cela plutôt agréable […] La ville de Chalon a fait cette proposition là, là-aussi pour redonner un petit peu de sourire pour les gens qui en prendront le temps […] Mesdames, merci d’avoir accepté cet écho dans la maison commune ! ».

