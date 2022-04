Acrogivry démarre sa vingtième saison aujourd'hui

Après deux années perturbées par le COVID, Acrogivry attaque aujourd'hui sa 20ème saison, avec une ouverture 7 jours sur 7 jusqu'au 25 septembre. Et son gérant, Walter Berthier, n'est pas peu fier du chemin parcouru pendant ces 20 ans ! En effet, d'après lui, le Parc aventure givrotin se situe maintenant dans le Top 3 des parcs de loisirs Saône et Loiriens, après le Parc des Combes et Touroparc et est, avec ses 40 000 visiteurs annuels, le premier établissement du Grand Chalon en terme de fréquentation,

Encore des nouveautés pour 2022 :

Mais Walter Berthier ne souhaite pas s'arrêter là et a travaillé tout l'hiver avec son équipe de 5 employés permanents pour préparer cette 20ème saison. C'est ainsi que 3 parcours destinés aux enfants ont été entièrement rénovés, qu'une douzaine d'ateliers ont été créés pour les adultes et qu'un parcours bleu pour adulte est en cours de rénovation. Ces différents travaux permettront de proposer cette année aux visiteurs 6 kilomètres de pistes, 31 parcours, 350 jeux aériens et 46 tyroliennes. Et toujours le mini golf avec ses 12 pistes.

Des modifications seront aussi apportées aux « Druides de Cellardhor », un jeu « Explor games », qui a été créé en 2021. L'équipe du parc s'est en effet inspiré des remarques faites par les utilisateurs pour « nettoyer les points noirs » et revoir les tarifs à la baisse. En plus, cette année, chaque participant à ce jeu repartira avec un lot une fois la partie terminée.

Il a aussi prévu d'innover cette année avec l'organisation d'une dizaine de nocturnes, qui auront lieu de 19h30 à 22h30. Leurs dates seront décidées en fonction de la météo et annoncées au fur et à mesure sur la page Facebook du parc https://www.facebook.com/acrogivry et sur son site internet https://acrogivry.fr. Et le nombre de participants étant limité à 50, il sera plus prudent de réserver en amont...

Un anniversaire qui sera fêté comme il se doit

Plutôt que de fêter son anniversaire ponctuellement, l'équipe du parc a préférer étaler sa célébration d'avril à juin, sur des jours qui seront définis préalablement, toujours en fonction des conditions météorologiques, et annoncés sur les réseaux sociaux. Lors de ces journées, le parc organisera des animations (jeu, tombola, challenges, …), qui permettront aux visiteurs de gagner des places gratuites dans un des 20 parcs de loisirs, partenaires d'Acrogivry.

Une augmentation des effectifs et des … tarifs

Même si les conditions économiques actuelles l'inquiètent un peu, avec notamment les conséquences du conflit en Ukraine sur les loisirs à la journée, Walter Berthier a souhaité renforcer son équipe, qui passera cette année de 23 à 25 personnes, avec 6 nouveaux qui sont actuellement en formation.

Il a aussi décidé d'augmenter ses tarifs de 2 euros, qui seront neutralisés pour les clients qui réserveront et paieront leurs places sur Internet. La réservation en amont est donc fortement recommandée.

Pour tout renseignement complémentaire : https://acrogivry.fr