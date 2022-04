Grâce à votre solidarité, 5 camions sont partis en Ukraine et ont été déchargés à Khoust, un sixième camion en attente

Ne relâcher pas votre solidarité, le peuple ukrainien a encore besoin de nous !

Depuis le début de ce conflit entre l’Ukraine et la Russie, info-chalon se fait le relais d’Alain Babel et Victoria Alexovych, qui vivent en Ukraine dans les alentours de Khoust et qui nous informent régulièrement du besoin sur place.

Alain Babel nous confirme qu’actuellement, il manque des plats cuisinés et des nourritures à cuisiner dans les hôpitaux, orphelinats et maison de retraites en Ukraine. C’est donc un nouvel appel aux dons de nourritures, médicaments, nourritures bébés, hygiène adultes et bébés… mais aussi de matériel : lampes, groupes électrogènes, réchauds à gaz, sacs de couchage..... dont ils ont besoin. Actuellement, un sixième camion attend d’être rempli complètement pour qu’il soit acheminé de nouveau à Khoust.

Vous pouvez participer à cette action de solidarité en contactant Dominique Pelletier au 07.68.39.16.87 responsable de production Scierie et Lamellé la Bourguignonne à St Germain-du-Bois, plateforme de récupération des marchandises.

J.P.B