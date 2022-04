Vague de froid : particuliers et entreprises invités à limiter leur consommation d’électricité lundi

En raison de la baisse des températures, la consommation d’électricité sera élevée ce lundi 4 avril 2022 et pourrait atteindre 73 000 MW vers 09h00. La production d’électricité devrait être de 65 000 MW, mais la France devrait pouvoir importer jusqu’à 11 000 MW.

RTE n’envisage toutefois pas de coupure d’électricité lundi matin, sauf si des aléas devaient survenir ce week-end. RTE actualisera ses analyses dimanche en fonction d’une part des prévisions météorologiques les plus récentes, et d’autre part du niveau de la production d’électricité.

RTE demande aux entreprises et collectivités de modérer leur consommation lundi matin (en particulier entre 07h00 et 10h00) et demande aux Français qui le peuvent de décaler leur consommation d’électricité à ce week-end plutôt que lundi en ce qui concerne l’usage d’appareils électroménager (comme les lave-vaisselles ou les lave-linges).

Au travail ou à son domicile, chacun peut agir en effectuant des gestes simples présentés sur le site monecowatt.fr, par exemple en baissant la température de son logement en cas d’absence dans la journée, ou en éteignant complètement ses appareils en veille, voire en limitant le nombre de lumières allumées dans une pièce, etc.

Ces gestes peuvent avoir un véritable impact. A titre d’exemple, si tous les Français éteignent une ampoule, cela entraîne une économie de consommation d’électricité de 600 MW soit environ la consommation d’une ville comme celle de Toulouse.



Par ailleurs, dans le contexte énergétique actuel, toute réduction de la consommation d’électricité permet de limiter le recours aux moyens de production d‘électricité à partir du gaz. En effet, les réductions de consommation conduisent à limiter le recours aux centrales à gaz et contribuent à économiser les stocks de gaz pour l’hiver prochain.