A Chagny, l'association "Bouge ton lundi" change de braquet et devient "Cultur'elles"

Et déjà deux gros rendez-vous à noter sur vos agendas. Le 16 avril, le Gala de charité et en mai un grand rendez-vous latino. Les explications d'info-chalon.com

"Bouge ton lundi", association bien connue du côté de Chagny, a décidé d'évoluer et change ses ambitions. Changement d'envie et changement de nom. Appelée désormais "Cultur'elles", l'association vous réserve un savoureux programme en avril et en mai. Vous retrouverez le traditionnel Gala de Charité qui se jouera le 16 avril à 20h à la Maison du Peuple à Chagny - Attention, c'est sur réservation ! 8 euros - tarif unique. Les bénéfices de l'opération seront reversés au profit d'u

Flex Impac de Chagny, Tendance Compagnie de Saint-Marcel, SLG Danse de Saint Loup Géange, Tendance 71 de Varennes le Grand, 2 pour danser à Lux, Domisol à Châtenoy le Royal... vous donnent rendez-vous pour ce grand moment toujours plébiscité. Buvette et restauration sur place - Réservation au 06 10 49 50 21 - [email protected]

Et un grand rendez-vous latino !

Un grand rendez-vous qui devrait marquer les esprits les 7 et 8 mai prochains toujours à la maison du Peuple à Chagny.

A noter que pour l'occasion, pour celles et ceux qui participent au Full Pass, un séjour à gagner dans un gîte de la Drôme provençale est proposé. Un week-end pour deux qui sera tiré au sort pour une valeur de 300 euros.

L.G