ESPACES NATURELS SENSIBLES en SAÔNE ET LOIRE - Découvrez tout le programme des visites

Engagé pour la protection de la biodiversité et pour sa découverte auprès du public, le Département de Saône-et-Loire préserve et valorise des espaces naturels sensibles (ENS).

Afin de faire connaître les richesses naturelles des espaces naturels sensibles départementaux au plus grand nombre, le Département de Saône-et-Loire propose chaque année des visites guidées à thème. La première est prévue ce samedi 9 avril, sous réserve du nombre d’inscrits et de la météo. Au total 28 animations commentées sont programmées jusque fin août. Cette année, ces temps de découverte matinaux, animés par du personnel départemental qualifié, seront enrichis de séances nocturnes animées par des ornithologues de la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Toutes ces visites sont gratuites et ouvertes à tous les curieux et amateurs de faune et de flore, uniquement sur inscriptions préalables afin de pouvoir être prévenu en cas d’annulation (pour cause de météo capricieuse notamment).

Inscriptions et renseignement - 0385395500 - [email protected]