De commerce itinérant à une vraie caverne gastronomique, "Tout Un Fromage" poursuit sa belle aventure à Ouroux sur Saône

Peggy Loudot et Eric Muzeau, frère et soeur, ont déjà écrit de belles pages pour "Tout Un Fromage". L'entreprise installée sur la zone de Velard à Ouroux sur Saône a déjà de belles anecdotes à raconter. Après une première expérience en tant qu'épicier itinérant avec son camion rempli de fromage, Eric Muzeau en a accumulé des kilomètres au volant de son véhicule. Des années au cours desquelles, les communes du Chalonnais, du Tournugeois et de la Bresse n'ont plus guère de secrets.

Et puis l'aventure s'est étoffée, au point en 2018 de passer un cap. La décision est prise de s'installer en bonne et due forme avec Peggy, sur le site de la zone commerciale d'Ouroux sur Saône, dans les locaux de l'ancienne boulangerie. Et l'aventure est repartie de plus belle...

"Tout un fromage", c'est d'abord l'aventure d'amoureux des produits locaux et des produits bien faits. Du coup, pour les fromages, ce sont quelques 160 références qui sont proposées... c'est dire l'ampleur du choix. Et encore, faut pas hésiter à les solliciter si vous cherchez quelque chose de spécifique, ils se débrouilleront pour vous décrocher la perle rare.

Par contre, le leitmotiv du frère et de la soeur, "c'est le respect de la saison". Un choix radical qui plante le décor. Vous ne trouverez pas chez eux des produits qui ne sont pas en conformité avec cette ligne directrice.

A côté des fromages, ce sont bien sûr, les fruits, les légumes... tous de saison, tous issus de producteurs locaux dans un rayon proche. Et puis, au fil du temps, c'est toute une série de références qui sont venues agrémenter la diversité de choix. Des sirops, des vinaigres, des vins bios.. bref le plus simple reste de pousser la porte de l'établissement pour piocher au sein des rayons d'épicerie fine.

Planches apéritives et plateaux de fromages sur commande .... de la veille pour le lendemain (mais appelez pour vous en assurer)

Petite nouveauté du moment, c'est la mise en place d'un panier fruits, légumes et fromages à 20 euros ! Un nouveau panier proposé toutes les semaines en fonction des produits du moment ! Attention uniquement sur commande - 03 85 94 16 35

Ouvert du mardi au dimanche matin - 9h - 12H30 / 14H30 - 19h

Samedi - 9h à 18H et dimanche de 9h à 12h.

Laurent Guillaumé