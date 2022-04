Le concert de printemps et le spectacle théâtral de deuxième partie de soirée ont enchanté les spectateurs ce samedi 2 avril à Sevrey.

La soirée a débuté par un concert de la fanfare ̏les enfants de Sevrey˝ sous la baguette d’Emmanuel Pierre avec un programme de grande qualité musicale et de haut niveau. Pour rendre hommage au peuple ukrainien, la fanfare s’est levée et a ouvert son concert par l’hymne ukrainien : Chtche ne vmerla Oukraïna . Il s’en est suivi 7 morceaux, Fanfare la Péri créé par Paul Dukas qu’il a dédié à la ballerine Natacha Trouhanova, Midnight Escape de Larry Neek, une œuvre rythmée à l’allure d’une mission qui semble impossible, La Symphonie n°9 « New World » Final d’Antonio Dvorak, finale de la symphonie dite du nouveau monde, Ireland of Legend and Lore composée par Robert W. Smith, légende de l’histoire et du folklore irlandais, Chiquilin de Bachin d’Astor Piazzola, Hotel California (The Eagles) pièce pleine de difficultés avec le mélange de rythmes mexicains, reggae, latins…, et pour terminer cette première partie les musiciens de la fanfare ̏les enfants de Sevrey˝ ont interprété La Légende de Ste Odile (Mario Bürki).

Raymond Burdin conseiller départemental et des élus de la commune de Sevrey étaient présent au concert de la fanfare ̏les enfants de Sevrey˝.

Un entre-acte, le temps nécessaire pour installer les décors et ce fût le tour à la troupe de théâtre d’entrer en jeu pour une pièce de Joël Contival Noces feras-tu ?

Le contexte : Une tante d’Amérique propose sa fortune à son neveu, René-Charles, à la condition expresse qu’il se marie et perpétue la descendance. Le problème, c’est qu’il n’a pas toutes ses facultés. Elle se charge de lui trouver l’âme sœur au plus vite. Mais pourquoi est-elle donc aussi pressée ?

Tout un enchevêtrement de situations qui va tenir en haleine le public et de quiproquos qui vont faire éclater de rires les spectateurs.

Mickael, Dominique, Martine, Lydia, Anne, Christine, Géraldine et Anouk, une brochette d’acteurs amateurs sur scène pour un divertissement total dont l’assistance dans la salle polyvalente de Sevrey se rappellera.

Ils sont prêts pour une deuxième représentation qui aura lieu dans la même salle le samedi 9 avril 2022 avec la fanfare ̏les enfants de Sevrey˝ en première partie de programme. Un spectacle à ne pas manquer si vous êtes à court d’idées de sorties samedi soir.

C.Cléaux