Et ces remerciements ont été unanimement repris par chacun des intervenants présents.

Jean-Louis Gogue, Président du MV2C, a juste qualifié « d'incroyable» le nombre de 702 bénévoles enregistré cette année, total qui représente pour l'équipe d'organisation « sa plus belle réussite et sa plus grande fierté ». Il était loin d'imaginer cela il y a 6 ans, au moment du lancement de la première édition de la manifestation, a fortiori que chaque bénévole présent a fait preuve « de la même obsession de donner du plaisir aux 8 000 personnes présentes, dont près de 3000 coureurs ».

Il a aussi tenu à remercier encore une fois les 100 partenaires privés et publics, qui soutiennent l'association ainsi que les conseils municipaux des 17 communes, qui sont traversées par la course. Enfin, il a témoigné toute sa reconnaissance à ses 76 « amis » du Comité d'organisation, qui « sont tous compétents dans leur domaine et qui se sont investis sans compter pour assurer la réussite du week-end. »

Propos, qui ont été relayés par Gilles Platret, Maire de Chalon, et Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, qui outre cette belle aventure humaine, ont mis en avant l'impact économique positif du MV2C sur notre territoire et son classement parmi les plus grands événements, qui y sont organisés. Sébastien Martin a en outre, tenu à souligner que «l'équipe d'organisation a su, malgré le succès grandissant de l'épreuve, rester humble et reconnaissante envers les bénévoles, qui ont tous contribué à leur échelle à la réussite de cette belle manifestation».

Cette soirée, qui a été à l'image du marathon, à savoir empreinte de convivialité et de simplicité, s'est terminée par un buffet très sympathique, accompagné en musique par le groupe chalonnais « Monkey Five ».