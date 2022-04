La Section Sportive Scolaire Football de la 6ème à la 3ème lance ses tests sportifs de sélection le mercredi 18 mai 2022 à 13h30.

C’est un dispositif ̏Education Nationale˝ qui est ouvert à tous les collégiens et collégiennes du Grand Chalon et de la région chalonnaise qui souhaitent se perfectionner et progresser dans ce sport en suivant deux fois par semaine, un entraînement spécifique.

Comme les autres années, les dossiers d’inscriptions ont été envoyés à toutes les écoles primaires du Grand Chalon et région chalonnaise afin que les élèves qui vont entrer en 6ème puissent déposer leur candidature. Les tests sportifs auront lieu le mercredi 18 Mai 2022 au terrain synthétique du Treffort de Châtenoy le Royal.

Photo archive

La section sportive scolaire de Châtenoy-le-Royal est parrainée par Franck Raviot, adjoint de Didier Deschamps, qui suit de près les jeunes sportifs et connait bien les élèves. La section sportive scolaire est labélisée par la Fédération Française de Football.

Il y a un vrai partenariat entre le collège, la mairie de Châtenoy et l’association sportive foot ESCR. Les entrainements ont lieu sur le terrain synthétique du stade du Treffort juste à côté du collège et du gymnase Alain Colas et ils sont assurés par Franck Courdier, éducateur sportif diplômé d’état, mis à disposition par la commune de Châtenoy-le-Royal et des éducateurs du club de foot ASCR, sous la responsabilité de Florence Fautrelle professeur EPS référent du collège et Christina Oliveira Principale du collège.

Sur le plan scolaire, les élèves suivent le même cursus que les autres collégiens et sur le plan sportif, ils vont s’entrainer plus, en moyenne 2 entrainements hebdomadaires plus 1 entrainement au club. La section sportive peut se poursuivre après la 3ème au lycée Emiland Gauthey.

Cette section sportive est mixte, tous les élèves (filles ou garçons) de la région chalonnaise entrant en 6ème ou déjà au collège et licenciés(es) dans un club de foot peuvent postuler pour entrer à la section sportive du collège Louis Aragon, sous condition d’avoir satisfait aux épreuves physiques et techniques des tests d’entrée en section sportive scolaire et de présenter un bon dossier scolaire. L’affectation définitive de l’élève au collège Louis Aragon de Châtenoy relève de la seule compétence de l’inspecteur d’académie.

Le dossier complet devra être envoyé avant le 13 mai 2022 à l’adresse suivante

Collège LOUIS ARAGON | 6 avenue Georges Brassens | 71880 Châtenoy-le-Royal

Inscription :

- au secrétariat du collège Louis Aragon

Tél : 03 85 87 70 70

Mail : [email protected]

Et pour tous renseignements techniques vous pouvez vous adresser à

Franck Courdier

Mail : [email protected]

Le dossier peut aussi être téléchargé sur le site :

https://as-chatenoy-le-royal.footeo.com

C.Cléaux