Depuis huit ans, le Tennis-club de Givry organise cette journée de reprise, qui porte le nom d'un ancien dirigeant du club, décédé en 2011. Elle est ouverte à tous, licenciés ou non, et pour Pierre Léoussof, le Président, elle vise deux objectifs: remobiliser les troupes après une période hivernale moins active, et initier les jeunes et moins jeunes aux sports de raquette. Avec notamment cette année la possibilité de pratiquer le picklebal, qui est un sport, en provenance des Etats-unis, et qui combine des éléments du tennis, du padel , du badminton et du tennis de table. Il se joue avec une raquette et une balle perforée en plastique sur un ½ terrain de tennis, équipé d'un filet.

La matinée, qui a réuni plus d'une vingtaine de personnes s'est terminée par un moment de convivialité, qui a permis de resserrer les liens entre les personnes présentes.

Le Tennis club de Givry, compte 85 adhérents à l'année. S'y ajoute une vingtaine de joueurs, qui jouent dans un autre club, mais prennent une carte l'été, pour pouvoir bénéficier du court en terre battue, dont dispose le Tennis club givrotin, en plus de 2 autres courts extérieurs. Et l'hiver, le TCG bénéficie de créneaux, qui lui sont réservés dans le gymnase de Givry, mais aussi sur les tennis couverts du Grand Chalon, situés dans l'enceinte du Stade Léo Lagrange.

Pour tout renseignement sur le Tennis club de Givry : [email protected]