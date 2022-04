PRÉSIDENTIELLE : «Les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme, ni dans le lepénisme», déclare Christian Jacob

«Aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen», alerte le président des Républicains à la suite d'un bureau politique ce lundi 11 avril en vue du second tour de la présidentielle.

Communiqué des Républicains

Au lendemain du 1er tour de l’élection présidentielle, le Bureau Politique des Républicains s’est réuni ce lundi 11 avril 2022. Ce dernier a adopté la motion suivante à 87% :

Le Bureau Politique des Républicains adresse tous ses remerciements à Valérie Pécresse.

Malgré les nombreuses attaques personnelles, malgré un refus du débat par le Président sortant, Valérie Pécresse a fait preuve d’une détermination totale, elle a porté avec courage les valeurs de la droite et du centre.

Par cynisme, Emmanuel Macron a orchestré et pensé cette configuration du 2d tour de l’élection présidentielle, et veut nous mener vers un parti unique, dangereux pour la démocratie.

Par cette stratégie, il a contribué à faire monter les votes de désespérance. Cette irresponsabilité nous mène aujourd’hui à ce résultat dont nous ne pouvons nous satisfaire.

Notre famille politique a toujours été et reste un adversaire déterminé du Rassemblement National. Aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen. Son projet politique et économique nous conduirait au chaos.

Les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme, ni dans le lepénisme.

Il existe une autre voie : celle de la droite républicaine qui doit exister par elle-même pour éviter l’immobilisme, le laxisme et le recul de la France pendant cinq ans.

Notre famille politique et nos alliés centristes, sont désormais mobilisés pour les élections législatives afin de proposer aux français un projet de droite indépendante, engagée dans la défense de nos territoires face à un Etat centralisateur, avec des femmes et des hommes de convictions, enracinés et attentifs aux préoccupations des Français.