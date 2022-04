AVIS DE DECES - Monsieur Raymond COLSON

FRAGNES-LA LOYÈRE



Madame Anne-Marie COLSON, son épouse ;

Ophélie et Benoit BURDIN, David et Elsa COLSON,

ses enfants et leurs conjoints ;

Mya, sa petite-fille ;

ses frères et sœurs ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond COLSON

survenu le 6 avril 2022.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 14 avril 2022, à 10 heures, en l'église de Notre Dame de Lumière.