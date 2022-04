Le forum départemental des métiers de l'accompagnement des personnes âgées remporte l'adhésion

Moins de 70 000 personnes âgées en Saône et Loire de plus de 75 ans en 2015, plus de 90 000 en 2020 et près de 120 000 en 2050 selon les projections. C'est dire l'ampleur du défi qui est face à nous, un défi sous toutes ses formes et l'idée de maintenir le plus longtemps possible l'accompagnement des personnes âgées à domicile est le fil conducteur du Conseil départemental de Saône et Loire.

Densifier tout ce qui peut l'être à travers la technologie, le développement de toutes les solutions possibles, c'est le coeur des politiques publiques. Des politiques qui passent aussi par la revalorisation de tout le corpus des métiers qui entourent l'autonomie des personnes âgées.

Ce sont des dizaines de milliers de postes qui vont être nécessaire au maintien domicile, encore faut-il que ces métiers soient suffisamment attractifs pour les plus jeunes, tant en terme de rémunération qu'en terme d'épanouissement personne. A l'heure où le marché de l'emploi se contracte, le dossier épineux de l'attractivité des métiers est plus que jamais sur la table.

"Le forum est l'occasion de mettre en lumière toute la diversité de ces métiers et les professionnels du secteur"

Claude Cannet, Vice-Présidente du département chargée du maintien à domicile, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, a insisté "sur la priorité fixée par le département de Saône et Loire. Une priorité qui passe par la revalorisation salariale et l'aide à l'équipement. L'idée de ce premier forum est de mettre en lumière les professionnels et de valoriser l'ensemble des métiers, faciliter les embauches et insister sur les formations disponibles". Autre sujet de poids qui pèse en faveur de ce secteur économique, "c'est bien que ces métiers ne sont pas délocalisables et au regard des besoins actuels et à venir, ce n'est pas l'activité qui va manquer".

De très nombreux partenaires ont répondu à l'appel lancé par le département de Saône et Loire pour ce premier forum du genre. De nombreux espaces thématiques étaient proposés aux personnes en recherche d'emploi, en reconversion professionnelle, aux collégiens et aux lycéens mais aussi aux jeunes accompagnés par les missions locales, à l'image de la Mission locale du Chalonnais.

