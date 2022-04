L’amicale intervillages pour le don de sang bénévole de Crissey, Lessard, Sassenay, Virey a remis les diplômes aux donneurs bénévoles émérites.

Comme chaque année, l’EFS a décerné des diplômes et des insignes aux donneurs de sang bénévoles émérites engagés pour le don de sang.

L’amicale intervillages pour le don de sang bénévole de Crissey, Lessard, Sassenay, Virey a décerné des insignes et/ou des diplômes à 13 donneurs de son secteur.

Le dévouement des donneurs de sang bénévoles fait l’objet d’une reconnaissance spécifique au moyen de diplômes et d'insignes distinctifs.

Sept niveaux distincts ont ainsi été créés, en fonction du nombre de dons effectués. Aux diplômes des premier, quatrième, cinquième, sixième et septième niveaux sont adjoints des insignes distinctifs.

Le diplôme de donneur de sang bénévole émérite peut-être attribué à un donneur ayant effectué au cours de sa vie plus de 25 dons de sang et ayant été par ailleurs engagé dans une association de promotion du don de sang pendant au moins 5 ans.

Pour l’amicale intervillages ont été nominés :

Franciullo Christelle, 45 dons 4ème niveau diplôme argent + insigne Argent

Perrault Christine, 45 dons 4ème niveau diplôme argent + insigne Argent

Erimund Corinne, 45 dons 4ème niveau diplôme argent + insigne Argent

Barraud Nathalie, 45 dons 4ème niveau diplôme argent + insigne Argent

Poulachon Marie Reine, 64 dons 5ème niveau diplôme Or + insigne Or

Roussilhe Florence, 60 dons 5ème niveau diplôme Or + insigne Or

Cluzeaud Christine, 61 dons 5ème niveau diplôme Or + insigne Or

Biard Bruno, 45 dons 4ème niveau diplôme argent + insigne Argent

Guillemaut Jean Pascal, 100 dons 5ème niveau diplôme Or + insigne Or

Jailloux Pascal, 100 dons 5ème niveau diplôme Or + insigne Or

Audard Christian, 100 dons 5ème niveau diplôme Or + insigne Or

Canot Michel, 100 dons 5ème niveau diplôme Or + insigne Or

Gueugnon Martine, 100 dons 6ème niveau diplôme 100 dons + insigne 1 palme.

La présidente Danielle Bégonin leur a remis au nom de l’amicale un cadeau en plus des diplômes et insignes de la FFDSB.

100 dons, cela représente un certain nombre d’années comme donneurs bénévoles. Aujourd’hui, il semblerait que les femmes soient plus sensibilisées que les hommes, il suffit de regarder les chiffres, pourquoi ? Messieurs, donner son sang est reconnu pour être bénéfique pour la santé et surtout indispensable pour sauver des vies !

C.Cléaux