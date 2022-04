BATIMENT - Eric PIERRON, nouveau Président de la Fédération départementale du Bâtiment et des Travaux Publics

Le Conseil d’Administration de la Fédération Française du Bâtiment et des Travaux Publics de Saône et Loire s’est réuni le vendredi 8 avril 2022 et nous vous informons que Monsieur Eric PIERRONa été élu Président pour un mandat de trois ans.

Adhérent de notre Organisation Professionnelle depuis 1993, il a rejoint le Conseil d’Administration en 2013 et membre du Bureau depuis 6 ans.

Divers mandats à l’ARIQ BTP, le GEIQ BTP et au CFA lui ont permis d’appréhender et de découvrir tout l’intérêt de défendre notre Profession.

Agé de 56 ans, il dirige l’entreprise artisanaleINELEC SARL (7 salariés) au Creusot, dans le domaine de l’électricité (courant faible et courant fort), sans oublier son intérêt pour la domotique, certifié « Maître Artisan » depuis 2011.

Il succède à Fabien ROSSIGNOL (mandature 2016 – 2022).

Le nouveau Bureau est constitué de :

Mesdames

Nadine BRUNO, Chef de file du Groupe des Femmes Actives du BTP71

Marie-Laure GELIN, GELIN SAS - Entreprise Générale à Varennes-Lès-Mâcon

Messieurs

Daniel JAILLET, JAILLET ELECTRICIEN SAS – Electricité Générale à Cousance

Jean-Yves LONJARET, J2C BATIMENTS-LONJARET – Gros-Œuvre et Entreprise Générale à Chalon-sur-Saône

Laurent NOBS, FAUTRELLE NOBS MENUISERIE SARL – Menuiserie Bois et Aluminium à Mervans

Philippe VAGINET, VAGINET SARL – Plâtrerie Peinture à Dracy le Fort

Il prend ses fonctions à compter de ce jour.