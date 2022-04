AVIS DE DECES - Madame Danièle BERTHELARD née CANET

CHALON-SUR-SAÔNE



Georges Berthelard,

son époux ;

Cathy, Françoise et Céline,

ses filles ;

Claude et Nicolas,

ses gendres ;

Evan, Noé et félix,

ses petits-fils ;

Nicole et Daniel Guigue,

sa sœur et son beau-frère ;

Simone Canet,

sa belle-sœur ;

Jacky Berthenet,

son beau-frère ;

ses neveux et nièces ;

sa famille et tus ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Danièle BERTHELARD

née CANET

survenu le 6 avril 2022,

à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu le samedi 16 avril 2022 à 11 heures au crématorium de Crissey.

Une seule fleur suffira pour honorer sa mémoire.