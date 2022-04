Vacances d’avril  - Diverses animations proposées  aux enfants à partir de 3 ans et aux jeunes

Pour ces vacances d’avril, les accueils de loisirs et les Maisons de quartier proposeront aux enfants et aux jeunes, différentes activités, en fonction de leur âge. Les inscriptions sont ouvertes.

Accueil de loisirs 3/11 ans

L’accueil de loisirs est un espace ludique et sécurisant qui permet aux enfants de bénéficier d’activités à la journée ou à la demi-journée.



Qui peut s’inscrire ?

Les enfants chalonnais âgés de 3 à 11 ans ;

Les enfants non-chalonnais dont les parents paient soit une taxe d'habitation soit une taxe foncière sur la commune de Chalon-sur-Saône (fournir un justificatif à l'inscription) ;

Les enfants non-chalonnais dont l'un des grands parents réside sur la commune de Chalon-sur-Saône (fournir un justificatif à l'inscription).

Comment procéder à l'inscription ?

Inscriptions sur site dans toutes les Maisons de quartier, à la Maison de la Famille, au Pôle Jeunesse et à la Direction de la Vie Scolaire.

Merci de vous munir de votre quotient familial en vigueur et/ou votre numéro d’allocataire, d’une attestation d’assurance responsabilité civile et extra-scolaire, des bons délivrés par les comités d’entreprise et du carnet de santé de votre enfant.

Inscriptions en ligne sur le Portail famille. Si vous ne possédez pas d’identifiant, contacter la Direction de la Vie Scolaire au 03 85 90 51 40.

Les vacances des jeunes (11-17 ans)

Tous les quartiers de Chalon proposent plein d’activités pour ces vacances d’avril ! Rendez-vous dans les Maisons de quartier Stade, Plateau, Prés Saint-Jean, Charreaux et au Pôle Jeunesse pour y participer. Il est possible de franchir la porte de n’importe quelle structure, si le jeune âgé entre 11 et 17 ans est Chalonnais (peuvent aussi participer ceux non-Chalonnais mais dont les parents paient soit une taxe d’habitation soit une taxe foncière sur la commune de Chalon ou que les grands parents résident sur la commune).

Sorties, activités ou simple accueil, les animateurs super cool les attendent ! RDV le jour de l’animation à la structure concernée.



Comment procéder à l’inscription ?

Inscriptions obligatoires aux sorties et activités (attention, le nombre de place est limité).

Sur site au Pôle Jeunesse, dans toutes les Maisons de quartier, à la Maison de la Famille et à la Direction de la Vie Scolaire.

En ligne, sur le Portail Famille.



Tarifs

Le règlement à l’inscription est obligatoire.

Une cotisation de 2,50 € à la Carte Accueil Jeunes est obligatoire, en plus du tarif déja indiqué. Durée de la carte : 1 an.