FARFELU CIRCUS - Un festival des arts du cirque d 'hier et d'aujourd'hui du 26 au 28 avril à Chalon-sur-Saône

« Farfelu Circus » c’est un festival de trois jours décalé, festif et loufoque... Plongez dans un univers burlesque et extravagant ! Divertissement assuré pour tous.

Après cette période marquée par la crise sanitaire, les habitants sont en attente de moments conviviaux, festifs, divertissants et d'espaces de socialisation et de découvertes. Les succès rencontrés auprès du public lors des précédentes actions inter-Maisons de quartier (« Quartier été 1 et 2 », « Château des frissons 1 et 2 », « Festival du rire ») ont mis en avant un réel besoin des habitants des quartiers de se retrouver, de bénéficier d'actions d'ampleur et de qualité, accessibles à tous. Face à ces constats, le service Vie des quartiers a mis en place un festival des arts du cirque d'hier et d'aujourd'hui au cœur du quartier des Près Saint-Jean lors de ces vacances de printemps.

« Farfelu Circus », c’est un mini festival de 3 jours avec en animation phare un chapiteau sous lequel des ateliers circassiens seront proposés en journée et des spectacles tous les soirs.

Le site et le chapiteau seront mis à disposition de la Direction de la Vie scolaire les matins pour y déployer les accueils de loisirs enfants.