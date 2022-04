Espace des Arts : Participez à 'Let's Move!'

Le directeur du Ballet du Nord, féru de spectacles participatifs, a imaginé de courtes chorégraphies, avec une petite équipe de danseurs et de musiciens professionnels auxquels s’ajoutent des amateurs locaux aimant chanter et danser. L’idée est simple : se laisser porter par le plaisir de fredonner les airs des comédies musicales célèbres et se mettre à danser tous ensemble. Bien sûr, les spectateurs sont aussi de la fête et pourront les rejoindre au plateau. Let’s Move !

Pièce participative pour 5 danseurs et 5 musiciens et jusqu'à 150 amateurs. En coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon et La Cité de la Voix, Centre national d'Art vocal.

Renseignements et inscriptions : https://www.espace-des-arts.com/saison/lets-move

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : DR