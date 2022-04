"Maliterie", de la fabrication à la vente, le savoir-faire à la française.

"Maliterie" est tout nouvellement installé sur le territoire châtenoyen à proximité de Grand Frais, Action, But, Aldi, Bastide et Peugeot. Le magasin a ouvert ses portes au public le 19 mars, les clients peuvent y trouver les différentes gammes de produits français produits dans les 3 usines.

Ce nouveau magasin de 300 m2 de surface est sous la responsabilité de Justine Baroin.

"Maliterie" c’est le savoir-faire à la française mais surtout trois sites de fabrication sur le territoire national. Fabricant de literie et de fauteuils relax, "Maliterie" vend ses produits en direct de l’usine et c’est un des premiers fabricants français de literie. L’usine est installée à Neuville sur Sarthe près du Mans depuis 1945, plus de 75 ans que "Maliterie" propose des matelas d’une qualité exceptionnelle, des sommiers, des lits électriques dont il est le leader en France. En 2016 "Maliterie" rachète l’usine "Chaillard", entreprise créée en 1905 à côté de Besançon et un des derniers fabricants de sièges de relaxation français. L’intégralité de la gamme est reprise (fauteuils et canapés, fixes et relaxation, convertibles ou non). Les Sièges Chaillard perpétuent le savoir-faire artisanal de la fabrication de fauteuil relax, fauteuil releveur et canapé relax au sein de son usine de Voray-sur-l’Ognon. "Maliterie" s’est associé en 2002 à un fabriquant local "Canapé Tissu" installé à Saint Vallier à côté de Montceau les Mines (71). Ce troisième site produit des canapés tissus fixes et convertibles depuis plus de 20 ans.

Pour promouvoir et vendre ses produits, "Maliterie" n’a pas moins d’une cinquantaine de magasins plus les magasins d’usine de vente directe.

L’entreprise "Maliterie" veut être très compétitive en termes de prix et de diversité dans ses gammes de produits.

Tél : 03 57 00 64

Mail : [email protected]

Site internet : https://www.maliterie.com/

C.Cléaux