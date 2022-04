PRESIDENTIELLE : Benjamin Gauthey (Horizons) appelle à voter Emmanuel Macron

Communiqué :

Les résultats du 1er tour doivent nous interpeller et nous mobiliser toutes et tous.

Emmanuel MACRON est arrivé en tête à Chalon-sur-Saône avec plus de 28 % des suffrages exprimés, devant Jean-Luc MELENCHON et près de 10 % devant

Marine LE PEN qui a obtenu un peu plus de 19 %.

Une fois encore, et nous ne pouvons nous y résoudre, le Rassemblement National arrive au 2nd tour.

Nul besoin d’être nationaliste quand on aime la France. Nul besoin de simplifier à outrance les problèmes quotidiens des Français pour des

raisons politiciennes et nul besoin de cibler des citoyens en particulier pour gagner des voix. Nul besoin enfin de brandir des appartenances au Gaullisme et ne pas prendre de position comme bien trop d'élus le font...



La proposition d’interdiction du voile dans l’espace public est nauséabonde. Notre pays chérit, depuis 1905 et sa fameuse loi, la Laïcité. Ne comptez pas sur Horizons pour pratiquer la politique de l’autruche et laisser à penser que tout irait parfaitement dans notre

pays. Mais nous sommes attachés aux valeurs humanistes et universelles si propres à notre grande Nation.

Si le programme de Madame LE PEN est alarmant tant dans la menace que constitue la rupture du vivre-ensemble que dans les balbutiements de son analyse et de son programme économique et écologique, il convient d’analyser quelques résultats qui sont le bilan d’Emmanuel MACRON, avec Edouard PHILIPPE à la tête du Gouvernement pendant plus de 3 ans : un chômage au plus bas depuis 2008 (7,4 % de la population active), un taux de chômage au plus bas depuis 40 ans chez les jeunes, 950 000 créations d’emplois depuis 2017 grâce aux mesures d’aides gouvernementales et aux réformes structurelles comme les ordonnances travail, la loi Avenir professionnel qui a démocratisé l’accès à la formation, le Plan Investissement dans les compétences (PIC) en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi.

En matière fiscale, plus de 50 milliards d’euros de baisse d’impôts en 5 ans avec la suppression progressive de la taxe d’habitation, la baisse des taux d’impôt sur les sociétés ramené à 25 % au lieu de 33,3 %…

Les attentes fortes de faire davantage encore en matière d'écologie et pour notre système de santé sont à entendre.

Voter Emmanuel MACRON au 2nd tour, c'est donner une continuité aux réformes dont a tant besoin notre Pays.



Benjamin GAUTHEY

Délégué municipal HORIZONS CHALON,

Parti d'Edouard PHILIPPE