FOIRE AUX PLANTES DE LA FERTE - Le coup de coeur "presse" attribué à ces superbes digitales

Pour la deuxième année consécutive, les organisateurs de la foire aux plantes de La Ferté ont confié à info-chalon.com, le soin de choisir la plante "coup de coeur presse". Un exercice particulièrement apprécié. Et cette année, ce coup de coeur a été sensiblement partagé au regard du nombre de digitale proposé par Yann et son équipe de la pépinière du Bois Fleuri qui ont trouvé preneurs. Une proposition florale qui a suscité un bel engouement ce samedi ! Rassurez-vous, il en reste encore pour ce dimanche... Rendez-vous dans l'allée centrale... et franchement vous ne pouvez pas passer à côté.

Merci encore à Michel, Nathalie et à toute l'équipe de bénévoles pour cette délicate attention offerte à notre rédaction.

Laurent Guillaumé