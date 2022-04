PRESIDENTIELLE : «Marine Le Pen ne doit pas passer», lancent les Verts du Conseil Régional Bourgogne - Franche-Comté

Communiqué

Nous remercions chaleureusement les électeurs et électrices qui ont soutenu le projet écologiste porté par Yannick Jadot lors du premier tour de l’élection présidentielle.

Cela n'a pas suffi.

Pire, le second tour n'offre aux écologistes qu'un choix entre deux candidats dont aucun n'est engagé pour le climat ni la justice sociale.

Toutefois ces deux personnes et leurs appareils politiques ne sont en rien similaires.

Pour nous, la priorité absolue est aujourd'hui la lutte contre l'extrême-droite.

L'accession au pouvoir d'un parti raciste, ami des dictatures, qui combat le droit des femmes et des minorités ne sera jamais un risque que prendront les écologistes.

Contre l'extrême-droite, il ne faut pas s'abstenir. Le 24 avril, Il n’y a qu’un seul bulletin de vote pour battre le RN, celui du président sortant Macron dont nous combattons le projet et dont nous n’attendons rien.

Ce n'est pas pour lui que nous votons. Nous votons pour nos libertés et pour la démocratie.

Nous poursuivrons notre combat pour construire une société écologiste, solidaire et démocratique en France comme en Bourgogne-Franche-Comté.



Claire Mallard, Stéphanie Modde, Amandine Rapenne, Eric Oternaud, Sarah Persil, Aurore Lagneau, Claude Mercier, Marie-Claire Thomas

Groupe Écologistes & Solidaires

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté