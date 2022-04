L’Atelier d’Annie propose broderie textile et retouches vêtements

Installé depuis le 3 février 2020 au 6, avenue Victor Hugo à Chalon-sur-Saône, l’Atelier d’Annie, a connu immédiatement après son ouverture le premier confinement. Mais Annie Boissard, loin de se laisser décourager, a décidé avec une amie qui possède également un atelier de confectionner pendant deux mois et demi des masques ; bénévolement pour les infirmières et ensuite à la demande pour des entreprises et des particuliers.

Après des études dans l’habillement industriel et quelques années passées dans le transport médical, Annie Boissard a choisi de s’installer à son compte et de vivre de sa passion pour la broderie. Dans son atelier situé à proximité du Conservatoire de Musique, Théâtre et danse du Grand Chalon, elle propose également de la retouche de vêtement.

Cette chalonnaise d’adoption qui confectionne notamment des petits articles (bavoirs, tote bags, petits sacs à dos, coussins, draps de bain…) les personnalise sur demande et peut broder toute sorte d’objets et accessoires : doudous, tabliers, casquettes, blousons… Les tee-shirts personnalisables pour un mariage ou un enterrement de vie de jeune fille ou garçon ont particulièrement du succès. Dernièrement, elle a également brodé des tee-shirts pour un fan de Mylène Farmer, jolies pièces dont elle est particulièrement fière. Pour ces réalisations compter 8 à 10 jours de délai.

Plus d’informations : L’Atelier d’Annie, 6 rue Victor Hugo à Chalon-sur-Saône - Tél. : 06 76 28 88 34 [email protected] - Horaires : Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h et de 14h à 18h - Mercredi de 14h à 18h et samedi matin sur rendez-vous.

Texte et photos Annie : SBR - Photos broderie transmises par Annie Boissard pour publication