Nouvelle enseigne à Chalon-sur-Saône : Make me classy

Vous trouverez au 10, rue des cloutiers à Chalon-sur-Saône, la boutique Make me classy. Ouverte en octobre dernier et tenue par Doria, elle vous propose du prêt-à-porter féminin.

S'inspirant des grandes enseignes et des tendances du moment pour le côté mode et des petites boutiques cosy que l'on trouve dans les ruelles de la Capitale pour le côté proximité avec la clientèle et privilégiant le conseil, Doria - qui après avoir vécu à Lyon, puis à Paris, revient poser ses bagages à Chalon-sur-Saône - sélectionne avec grand soin les articles qu'elle propose à la vente.

Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat : Make me classy. Boutique ouverte du mardi au samedi 10h-19h30 non stop.

SBR