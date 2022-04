AVIS DE DECES - Monsieur Guy OBOZIL

CHALON-SUR-SAÔNE



Jane OBOZIL, son épouse ;

Martine et Michel VILLEDIEU,

Jacky et Gishlaine OBOZIL,

Thierry et Corinne OBOZIL,

ses enfants ;

Sara, Jérôme, David et Cécile, Jérémy, Alexis, Eddy, Jimmy,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petis-enfants ;

Alain, son frère ;

la famille LACROIX

vous font part du décès de

Monsieur Guy OBOZIL

Chevalier de la légion d'honneur

Ancien conseiller régional de Bourgogne

Ancien Président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie Française

Ancien Président de l'UMIH Bourgogne et Saône et Loire

Ancien vice-Président de la CCI de Chalon sur Saône, Autun, Louhans

survenu le 11 avril 2022 à l'age de 81 ans.

La cérémonie d'obsèques se tiendra le 21 avril 2022 à 10h30, à la Cathédrale Saint-Vincent Chalon-sur-Saône.

Ni couronnes, ni plaques.

Une boîte à dons sera disposée au profit de la FONDATION ARC pour la RECHERCHE sur le CANCER.

La crémation aura lieu au

funérarium de Crissey