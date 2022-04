PRESIDENTIELLE - "Votez et faites voter Emmanuel Macron" insiste Territoires de Progrès

Communiqué de Territoires de Progrès Parti de gauche (tdp)



« L’ESSENTIEL »

TDP remercie les électeurs de Saône-et-Loire qui ont placé Emmanuel Macron en tête des candidats dans le département.

Dès le premier tour de l’élection présidentielles, les sociaux-démocrates de Territoires de Progrès la gauche de la majorité présidentielle ont a appelé à voter Emmanuel Macron.

Le bilan du quinquennat a permis la mise en application de mesures longtemps portées par la gauche.

Aujourd’hui, nous soutenons la démarche d’Emmanuel Macron qui tient compte des résultats du premier tour et améliore son programme avec d’autres propositions sociales et écologiques. Le discours de Marseille confirme cette orientation qui permet un large rassemblement des électeurs progressistes.

Quelques exemples

POUVOIR D’ACHAT : Maintien des boucliers gaz et électricité (en France, les tarifs n’ont augmenté que de 4% alors que chez nos voisins européens la hausse atteint 40%) ; prime « Macron » portée à 6000€ sans charges ni impôts ; suppression de la redevance TV ; dès juillet indexation des retraites sur l’inflation).

MIEUX VIVRE L’ECOLOGIE : Location d’une voiture électrique à moins de 100€/mois ; aide à la rénovation de 700 000 logement par an.

RETRAITES : Le décalage progressif de l’âge de la retraite sera réexaminé en 2026 (voir si cette accroissement est nécessaire) ; la retraite minimum sera portée dès 2022 à 1100€/mois ; prise en compte des carrières pénibles et longues.

EHAPD : Création de 50000 postes soit 25% des effectifs actuels

ECOLE : Dédoublement de toutes les classes dans les écoles élémentaires de quartiers en difficulté

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE : Après la baisse considérable du chômage l’objectif est le plein emploi ; mise en place du versement automatique des aides sociales pour que chacun touche les aides auxquelles il a droit.

Ces projets pour tous les électeurs sont à l’opposé de ceux de la candidate d’extrême droite qui divisent et stigmatisent.

Par conséquent, pour le 2ème tour de l’élection présidentielle du 24 avril sans hésitation, nous voterons pour nos valeurs.

Territoires de progrès, partie de la gauche sociale-démocrate, appelle tous les électeurs de gauche à se ressembler sur L’ESSENTIEL pour L’ESSENTIEL !

La démocratie est précieuse, le danger le l’extrême droite existe bel et bien

Votez et faites voter Emmanuel Macron