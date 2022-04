PRESIDENTIELLE - Le sénateur de Saône et Loire Fabien Genet sort de sa réserve et annonce son vote en faveur d'Emmanuel Macron

Communiqué



«Il est donc l’heure de dire. De prendre position. Non pour donner des consignes de vote, passées de mode, mais pour assumer la responsabilité qui est celle d’un parlementaire.

Faut-il voter blanc pour ne pas être responsable des prochaines réformes du Président dont le débat a montré que sa maîtrise des dossiers ne s’accompagnait pas de beaucoup plus d’humilité ou de capacité à se remettre en question ?

Ou faut-il voter pour lui afin qu’elle n’arrive pas au pouvoir ?

Car tous ses efforts à elle, pour faire oublier l’héritage de son nom ne parviennent pas à masquer l’imprecision, l’impréparation ou les risques de ses propositions en matière de politique étrangère ou de politique intérieure .



Après mûre réflexion, comme beaucoup d’entre vous et en conscience, je choisis dimanche de voter pour le Président de la République sortant.

En cohérence avec mes valeurs et mes engagements. Et surtout parce que je veux que demain, ce bulletin assumé publiquement contribue à rendre le Président redevable de tous les Français mécontents et pourtant contraints de voter pour lui.

Puisse ce bulletin renforcer notre légitimité à exiger qu’il nous entende mieux et qu’il nous rende des comptes».

Fabien GENET,

Sénateur de Saône et Loire