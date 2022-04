Collecte de sang à Givry le mercredi 27 avril, dans un contexte où les stocks sont toujours insuffisants

Elle se déroulera de 8h à 12h30 salle des fêtes de Givry, avec une attente particulière de l'Amicale des donneurs de Givry et de ses environs sur la participation des jeunes, qui seront encore en vacances.

L’Établissement Français du sang (EFS) n'est toujours pas arrivé à ce jour à retrouver le niveau de stock critique de poches de sang, qui se situe à 100 000. C'est pourquoi il maintient son alerte sur la mobilisation des donneurs, qui pourront donner lors de la collecte givrotine.

L'EFS est aussi à la recherche des jeunes donneurs pour remplacer ceux, qui ont atteint la limite d'âge. Car tous les ans, l'EFS perd des donneurs qui atteignent la limite d'âge de 70 ans. Elle cherche donc encore à mobiliser les jeunes générations, à partir de 18 ans, pour les remplacer. Pour Colette Cavard, Présidente de l'Amicale des donneurs de Givry et ses environs, la semaine prochaine étant une semaine de vacances, « les étudiants seront plus disponibles et pourront donc participer à la collecte givrotine, où toute l'équipe de bénévoles aura plaisir à les accueillir. »

Elle rappelle aussi que, s'il est toujours préférable de prendre rendez-vous en amont sur le site de l'EFS, les personnes qui se présenteront sans rdv seront accueillis, si l'affluence le permet. Et termine en précisant « qu'un don permettra de sauver 3 vies ».

En pratique :