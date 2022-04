Travaux du parking du Lycée Saint Charles, rue du Pont de Fer

Le point presse et le photoreportage info-chalon.com

Jeudi 21 avril, à 14 heures 45, avait lieu sur le parking du lycée Saint-Charles en complète réfection, un point presse sur l’avancée des travaux, en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Aubriet, Directeur du lycée Saint-Charles, le service ingénierie et infrastructure de la ville de Chalon, le responsable du groupe Eiffage…

Extrait du discours de Gilles Platret : « L’idée ici, c’était de refaire ce parking qui n’avait pas été refait depuis très longtemps et qui est très utilisé avec beaucoup de rotation par les parents qui déposent leurs enfants scolarisés au Lycée Saint Charles. On avait alors, une chaussée déformée, une partie du revêtement qui n’existait plus et donc des projections de graviers et autres […] Pour réaliser ces travaux de réfection, on a profité d’une période de vacances pour gêner le moins possible les familles [...] Nous allons donc délimiter ce parking par une bordure, assurer l’écoulement des eaux de pluies, bien évidement refaire le revêtement, matérialiser les places de stationnement […] On a fait également réaliser une noue pour le captage des eaux de pluie, prévu le réseau d’éclairage qui sera installé ultérieurement […] C’est le groupe Eiffage qui s’est chargé de la réalisation des travaux ainsi que le revêtement et c’est la société ‘Signature FR’ qui se chargera du marquage horizontal. Concernant le coût des travaux, il s’élève à 48 700 euros pour le gros œuvre et 1000 euros pour le marquage soit un total pour le coût d’opération de 49 700 euros […] Enfin il faut savoir que c’est notre service Ingénierie/Infrastructure qui a assuré la maitrise d’œuvre ! ».

Quant à Bruno Aubriet, Directeur du lycée Saint-Charles, il se félicitait de l’avancé des travaux sur ce parking de 700 m2 qui comptera désormais 30 places de stationnement pour les 450 familles qui fréquentent régulièrement son établissement.

J.P.B