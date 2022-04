VOLLEY-BALL (N2) - Dernier match à domicile pour Chalon ce dimanche

Quel est l’état d’esprit de l’équipe ?

"Nous vivons une saison exceptionnelle grâce à l'implication de tous. Titulaires ou remplaçants, chacun aura contribué à cette formidable aventure sportive. Il nous reste 2 rencontres à disputer, et malgré la fatigue physique ou les absences pour blessures de certains cadres de l'équipe, nous ferons le maximum pour prolonger cette série de victoires, tout en espérant un faux pas du leader Charenton qui a encore 2 rencontres délicates à jouer".



Invaincu depuis deux week-end, Chalon-sur-Saône a trouvé sa vitesse de croisière ?

"Le VBC Chalon est actuellement 2ème au classement à 1 point du club parisien, qui est le 3ème plus gros club Français en terme de licenciés. Nous réalisons un parcours presque sans faute avec 15 victoires en 16 matchs. Notre unique défaite remonte au 24/10 dernier à Charenton, que nous avons battu lors du match retour. Nous souhaitons donc bien terminer cette magnifique saison pour pouvoir prétendre sportivement à une accession en ELITE, l'antichambre de la Pro B, c'est pourquoi il est primordial de gagner les deux rencontres restantes afin à minima d'être "meilleur second" des 6 poules de N2.

Quelles sont les ambitions ?

"Quel que soit le résultat final, je suis fier de ce groupe qui dans l'adversité aura fait preuve de courage, de solidarité et de caractère. Je serai encore plus fier si à la fin de cette saison, le VBC Chalon peut prétendre sportivement à l'accession en Elite.

Je ne peux terminer sans parler de nos féminines qui évoluaient cette saison en pré-nationale. En accord avec les joueuses nous avions fait le choix (difficile) de demander la rétrogradation pour cette saison et ce pour raisons financières. Nous ne pouvions assumer financièrement deux équipes au niveau national. Elles aussi réalisent une magnifique saison en demeurant invaincue. Sportivement elles pourraient la saison prochaine évoluer en nationale 3.



Ce dernier match à domicile sera l'occasion de remercier nos bénévoles, nos licenciés, nos encadrants, les parents, et nos partenaires qui durant toutes ces années nous ont soutenu"