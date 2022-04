PRESIDENTIELLE - Emmanuel Macron réélu à la tête de l'Etat... et un sacré défi devant lui en terme de concorde nationale

Emmanuel Macron a remporté son match face à Marine Le Pen... Un match qui laissera des traces à plus d'un titre. D'abord, parce que plus de 7 votants sur 10 n'ont pas validé au 1er tour le bilan du sortant et encore moins le projet de société envisagé. Un chiffre de poids qui en dit long sur la fracture qui traverse notre société. Que les choses soient claires et énoncées, ce dimanche soir, la France dit non à Marine Le Pen, et sans doute pour la dernière fois mais la France ne valide pas non plus le projet Macron.

La grande question est de savoir si les promesses de nouvelle gouvernance et d'attitudes de mépris envers un certain nombre de Français seront définitivement derrière nous, et là le doute est clairement là. A lui d'entendre le message au risque que les pyromanes se brûlent définitivement.

Autre enseignement du soir, c'est le gain enregistré par Marine Le Pen qui a réussi à capitaliser sur le sentiment anti-Macron, et l'érosion de l'électorat dit républicain. Pour rappel, en 2017, Emmanuel Macron avait réussi à s'imposer avec plus de 66 % face à Marine Le pen et ses quasi 34 %.

Plus que jamais, la France est fracturée et plus que jamais le Président de la République va devoir jouer la concorde républicaine... et là aussi c'est une autre paire de manches qui s'ouvre. Les premières réponses ne tarderont pas de tomber au risque d'attiser un climat social dont la France n'a vraiment pas besoin.

Un sacré défi s'ouvre devant Emmanuel Macron et la Macronie, un défi de taille, d'autant plus que la campagne de la présidentielle n'aura apporté aucune des réponses très attendues. Des réponses fermes et structurantes sont attendues... mais ce soir il va falloir reconquérir le coeur des Français au regard des votes blancs et nuls qui ont définitivement exprimé leurs désapprobations. L'heure est à l'apaisement et à la réaffirmation de notre devise, Liberté, Egalité et Fraternité. C'était notre dernier droit à l'erreur....

Laurent Guillaumé